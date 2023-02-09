Ситуація змінилася: генерал розповів, чому путін поспішає розпочати наступ

Російська армія поповнила свої резерви, зібрані у першу хвилю мобілізації. Тепер у них вистачає особового складу для наступу, але є проблеми з технікою та озброєнням. Тому командування російського генштабу розраховує зараз вирішувати завдання на фронті за допомогою піхоти. Дає взнаки також те, що Сили оборони України ще не отримали військової техніки від західних партнерів.

Про це в інтерв'ю «Обозревателю» сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

«Використовують кадрові частини, а потім в них заводять „вагнерівців“ та мобілізованих. Хто виживе — воюватиме далі, але значна частина з них гине або отримує поранення», — звернув увагу генерал.

Відповідаючи на запитання, чи росіяни збираються завалити позиції ЗСУ «гарматним м'ясом», генерал зазначив, що є дві складові.

Перша — ситуація на сьогодні. Вона посилилася. Противник повільно, але намагається просуватися за п'ятьма напрямками, він ставить перед собою завдання повністю захопити Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних кордонах.

За успіхів хоча б тактичного рівня він продовжить заводити стратегічний резерв — 150−200 тисяч, яких продовжують готувати.

За словами Романенка, вже зараз з цього резерву з білорусі в район бойових дій заводиться друга мотострілецька дивізія.

Друга — важливе питання, яке залежить від наявності у ЗСУ необхідного озброєння та військової техніки.

Генерал зазначив, що дуже важливо, щоб до того, як в Україну зайде це численне навчене угрупування ворога, наша країна отримала необхідну військову допомогу. Фахівці НАТО розуміють, що для перемоги у цій війні необхідно використовувати всю конвенційну зброю для порівняння військових потенціалів Сил оборони України та угруповання російських військ. Така перспектива є.

Водночас Романенко вважає, що прогноз для російської сторони переважно песимістичний.

«Звідси їх поспіх, звідси прагнення продемонструвати успіхи до річниці вторгнення, 24 лютого. Для путіна важливе виконання якихось суттєвих завдань, щоб зберегти обличчя перед своїм «глибинним народом» — пояснив він.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни почали наступ у Луганській області. На північний захід від Сватового помічено рух ворога, а в районі Кремінної спостерігається «максимальне загострення» через спроби російських військ прорвати оборону ЗСУ. Для наступу рашистами залучено частини кількох дивізій. Аналітики вважають, що ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, які можна використати у власному контрнаступі.

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