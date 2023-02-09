У Зеленського підтвердили початок масштабного наступу рф

Новий наступ армії рф в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі. Про це заявив в етері телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що сьогодні основні й активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх і достатньо масштабними.

«Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався», — сказав він.

Подоляк підкреслив, що наступ й не закінчувався, а певний час рф підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть.

Своєю чергою, глава Міноборони України Олексій Резніков провів брифінг, на якому попередив, що крім Донбасу, окупанти можуть розпочати наступ на південному сході України, оскільки там вони мають можливість поповнювати резерви.

«Щодо південно-східної частини, там загроза наступу є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області», — наголосив він.

При цьому, за словами міністра, зараз загрози для Одеси немає, оскільки на морі противник втратив свою перевагу після знищення крейсера «Москва» та наявності в України протикорабельних ракет. А для просування сушею йому доведеться захоплювати Херсон, який нещодавно деокупували, та Миколаїв, який вороги так і не змогли взяти.

«Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їхньої любові до символізму. Незабаром 24 лютого, річниця війни», — зазначив Резніков.

Нагадаємо, росіяни почали активні бойові дії у районі Сватового та Кремінної на Луганщині.

Ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що у росіян вистачає особового складу для наступу, але є проблеми з технікою та озброєнням.

Тому прогноз для російської сторони переважно песимістичний. Але путін хоче зберегти обличчя перед своїм «глибинним народом» й продемонструвати успіхи до річниці вторгнення, 24 лютого.

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