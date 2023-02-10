Євросоюз буде з Україною до її перемоги над росією, а Україна буде в ЄС, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який у Брюселі виступав у Європарламенті, прийняв участь у спеціальному засіданні Європейської ради, а також разом з її головою Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн поспілкувався з пресою.

Одним з найголовніших результатів взаємодії України та ЄС він назвав побудову єдності, зокрема стосовно того, що Європейський Союз буде з Україною до її перемоги, а Україна буде в ЄС, зазначили у президенській пресслужбі.

Він, зокрема, подякував партнерам за надані системи ППО, зауваживши, що в інтересах України та всієї Європи — зробити так, щоб росія не могла виготовляти нові ракети. «Тому потрібно робити ще один крок і запроваджувати санкції проти всієї ракетної та дронової промисловості росії, проти тієї частини їхньої IT-галузі, яка забезпечує російський терор», — зазначив Зеленський та додав, що під час зустрічей «почув від лідерів деяких держав Європи готовність надати необхідну Україні зброю, зокрема бойові літаки».

Президент також подякував усім лідерам і громадянам Європейського Союзу за прихисток для українців, які виїхали за кордон, рятуючись від війни. «Мільйони наших громадян і мільйони громадян Євросоюзу побачили завдяки цій підтримці, що наші з вами спільні європейські цінності реально діють», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час закордонної поїздки Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Франції Емануелем Макроном та канцелром Німеччини Олафом Шольцом.

Фото Офісу президента

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