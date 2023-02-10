Не нараховують: чому не всі українські пенсіонери отримують доплату «за вік»

Кілька років тому різних віковим групам пенсіонерів почали щомісячно нараховувати доплати, раніше це було зроблено для людей, старших за 80 років, потім, для тих, кому від 75 до 80 років, а минулої осені — для людей віком від 70 до 75 років.

Втім, законодавство передбачує, що такі вікові надбавки нараховують не всім людям похилого віку, які вийшли на заслужений відпочинок. Зокрема, видання «На пенсії» відповіло на запитання 84-річного пенсіонера — людини з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, який отримую пенсію у 12 тисяч гривень, а ось надбавки йому не виплачують.

Річ у тому, що у відповідній ухвалі Кабінету міністрів зазначається, що права на вікові надбавки не мають пенсіонери, розмір пенсї яких разом з надбавками та підвищеннями більше 10 340 гривень. Тобто більше розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, тобто це 10 340 грн.

Нагадаємо, що вікові надбавки, як і основний розмір пенсії щорічно індексуються. Індексація виплат планується у березні.

Фото Pixabay

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