Індексація пенсій у березні: як будуть підвищувати виплати, та хто не відчує на собі «збільшення

Багато пенсіонерів, які після березневої індексації пенсій сподіваються на підвищені виплати, можуть бути розчаровані.



Щоб самому розібратися, які суми чекають на пенсіонера після індексації, потрібно брати розрахунковий розмір пенсії, пише «Технофан».

Якщо у пенсіонера розрахунковий розмір пенсії 2100 грн., тоді після підвищення він має стати 2604 грн. (збільшення на 24%).

Якщо зараз пенсіонер віком від 65 років, який має необхідний страховий стаж, отримує пенсію 2650 грн, тобто 40% від мінімальної зарплати, тоді, ймовірно, його розмір не збільшиться у березні. Те саме стосується і тих, хто має пенсії ще менше.

Якщо розмір розрахункової пенсії становить 6000 грн, тоді підвищення може становити 1500 грн. та розмір виплат вже стане 7440 грн.

Тобто чим більший розмір пенсії, тим вищий розмір надбавки. Тим, хто має мінімальну пенсію — 2093 грн, можуть додати всього 100 грн.

Варто зазначити, якщо пенсіонер має пенсію у розмірі 2600 гривень, то розрахункова сума має 2050, а решта — це доплата за напрацьований стаж.

Індексуватимуть саме 2050. У результаті вийдуть ті самі 2600 гривень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як людині підтвердити стаж, якщо фірма, на якій він працював, більше не існує.

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram