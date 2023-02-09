Частині українців можуть заблокувати пенсію: що відомо

В уряді схвалили зміни до закону, які дають Пенсійному фонду доступ до інформації про перетин громадянами кордонів України, а також про їхній в'їзд до зони окупації або перебування на окупованій території.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» щодо надання Пенсійному фонду України інформації про перетин кордону (реєстр. № 9004)», — написав він.

В документі пропонується передбачити надання Державною прикордонною службою Пенсійному фонду України відомостей стосовно українців, які перетинали державний кордон України або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в’їзду — виїзду.

Тексту законопроєкту поки що немає у відкритому доступі, тому важко передбачити, до чого такі зміни можуть призвести у разі виїзду на тимчасово непідконтрольні території України.

Втім, не виключено, що ПФУ потрібна така інформація, щоб скоротити витрати Пенсійного фонду, призупинивши виплати мігрантам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, яку надбавку до пенсії отримуватимуть у 2023 році учасники бойових дій.

524

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram