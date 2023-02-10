Киянам виплатять матдопомогу до Дня Героїв Небесної Сотні: хто і скільки отримає

20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні, в Україні на державному рівні вшановуватимуть пам'ять тих, хто загинув під час Революції Гідності. Цей день був визначений президентським указом від 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

У зв'язку з цим в КМДА визначили обсяги матеріальної допомогу окремим категоріям столичних мешканців. «Одноразова адресна матеріальна допомога виплачується окремим категоріям киян відповідно до міської цільової програми „Турбота. Назустріч киянам“. Цього року такий вид допомоги отримають не лише кияни, а й внутрішньо переміщені особи з визначених категорій, які перебувають на обліку та фактично проживають у Києві», — йдеться у повідомленні.

Допомогу в розмірі 1500 грн нададуть:

киянам — членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також членам сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

непрацездатним киянам — постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп внаслідок травм, контузій, каліцтв, захворювань, пов’язаних із участю у Революції Гідності відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У розмірі 1400 грн:

киянам, включеним до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 1300 грн:

киянам, включеним до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

У розмірі 1100 грн:

киянам, включеним до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали легкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Виплату одноразової адресної матеріальної допомоги проводитимуть:

особам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення міста Києва та Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку);

особам із числа зазначених вище категорій — у разі звернення до кінця бюджетного року за умови набуття права на виплату одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги на момент видання розпорядження про її виплату;

утримувачам багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» шляхом зарахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина».

Одноразова адресна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, в разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого в порядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера. Особам, які одночасно належать до декількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі. При цьому одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується особам, які перебувають на повному державному утриманні.

Раніше у Пенсіонному фонді розповідали, на які доплати та пільги можуть розраховувати учасники бойових дій.

Фото з Вікіпедії



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