Справа на мільярд: СБУ прийшла з обшуками до відомих екснардепа та олігарха (фото)

Співробітники СБУ та ДБР, які 10 лютого проводять масштабні обшуки по всій вертикалі митниці, навідалися й на об’єктах колишнього нардепа і російського олігарха.

Як повідомляють в українській спецслужбі, йдеться про процесуальні дії у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України». Слідчі дії відбувалися за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та народний депутат України VIII скликання.

Фото СБУ

За результатами обшуків виявлено та вилучено:

чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

близько 300 тис. доларів США, 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою.

Фото СБУ

За даними слідства, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області. І це при тому, що з державного бюджету на його розробку було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

В СБУ не називають, про кого саме йдеться. Втім, в ЗМІ зазначають, що правоохоронці навідувалися до колишнього парламентарія Ігоря Котовицького, а також підсанкційного олігарха Павла Фукса.

Нагадаємо, що в СБУ повідомили про підозру у держзраді нардепу Олегу Волошину, а пропагандистці Тетяні Монтян, яка наразі знаходиться у рф, — за кількома статтями, зокрема, про колабораційну діяльність.

Фото СБУ

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