Президент України Володимир Зеленський, який раніше оголосив «марафон чесності», у своєму зверненні до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів заявив, що терор і олімпізм не можна поєднувати.

«Кожен із нас знає, що таке олімпійські принципи. Терор і олімпізм — це дві протилежності. Їх не можна поєднувати. Можливо, хтось хоче „шредеризації“ спорту й присутності держави-терориста в тому чи іншому вигляді на спортивних майданчиках світу. Можливо, хтось хоче знехтувати олімпійським духом, щоб, маніпулюючи буквою олімпійських принципів, допомогти Росії. Але ми з вами мусимо захищати життя. Ми з вами мусимо захищати наші цінності. Ми з вами мусимо зупиняти агресії й боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору. Ми з вами мусимо захищати олімпійський рух. Я вірю, що захистимо! Україна почала марафон чесності, і я закликаю вас приєднуватись», — сказав він.

За словами президента, представникам держави-терориста не місце на спортивних і олімпійських змаганнях.

«Поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних і олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер така, що все заплямовує кровʼю — навіть білий прапор. Це треба визнати. І це треба визнати, зокрема, на рівні Міжнародного олімпійського комітету. Чесність потрібна Міжнародному олімпійському комітету. Чесність, яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор і наблизити мир», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», раніше український олімпієць пояснив, чому треба бойкотувати Ігри-2024 у Парижі.

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