«Це не те, що можна робити публічно»: в Нідерландах заявили, що переговори щодо винищувачів для Україні тривають

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори про постачання Україні західних винищувачів відбуваються «за зачиненими дверима», і відмовився давати чіткі вказівки щодо потенційної можливості його країни надіслати літаки та іншу зброю.

«Я не можу сказати, чи це коли-небудь станеться, — сказав Рютте в інтерв'ю RTL News, філії CNN, — Але це дискусії, які відбуваються за зачиненими дверима. І це не те, що можна робити публічно»

Нідерланди були в перших рядах країн, які заявили, що готові розглянути можливість надання Україні винищувачів. Президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з Рютте в Гаазі минулого місяця заявив, що немає нічого забороненого в принципі.

«Ми не говоримо „ні“, — сказав Рютте 9 лютого. — Але раніше ми також не відмовлялися від інших систем озброєнь. Ми навіть дещо націлені на майбутнє, …коли йдеться про цей тип поставок».

Він підтвердив свою позицію, що Нідерланди не мають жодних табу на постачання зброї, якщо не буде порушено червону лінію прямої конфронтації між НАТО і росією.

Раніше міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що озброєння Києва є єдиним шляхом до миру.

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