Відстрочка не «світить»: кого заберуть на війну насамперед

Під час дії режиму воєнного стану у ЗСУ призивають передусім тих, хто вже має досвід участі у бойових діях.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Військовий також зазначив, що одночасно йде призов громадян, які не проходили військову службу. Ця категорія призовників обов'язково направляється на навчання, мінімальний термін — один місяць. Залежно від складності спеціальності, термін навчання може бути більшим.

В Україні законодавством визначено чотири хвилі мобілізації:

Перша — оперативний резерв, колишні військовослужбовці, які мали бойовий досвід або служили за контрактом.

Друга — військовослужбовці, які у період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом.

Третя — будуть призвані офіцери запасу — військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вишів.

Четверта — всі жителі країни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я.

Не підлягають примусовій мобілізації, зокрема такі категорії громадян:

- чоловіки віком від 60 років;

- визнані непридатними до служби за станом здоров'я;

- батьки трьох та більше дітей;

- батьки дитини з інвалідністю;

- опікуни дітей-сиріт чи недієздатних осіб;

- народні депутати, працівники силових відомств, деякі категорії чиновників;

- студенти денної форми навчання, наукові та педагогічні працівники;

- працівники певних підприємств та установ можуть отримати броню від своїх організацій.

Обсяг бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях визначається з урахуванням встановленого для них мобілізаційного замовлення.

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