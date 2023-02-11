Створюють загрозу судноплавству: Залужний розкритикував намагання рф використовувати морські надводні дрони

Російські військові почали дедалі частіше використовувати морські надводні дрони, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Про це попередив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

У ході телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі Залужний проінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання.

«Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі», — повідомив головнокомандувач.

Зазначимо, вчора у соцмережах поширилося відео, на якому росіяни нібито атакували за допомогою морського дрона міст в Одеській області. Проте підтверджень правдивості ролика не було.

Але сьогодні у телефонній розмові з генералом Міллі Залужний підтвердив, що окупанти почали застосовувати морські надводні дрони.

Нагадаємо, в Україні вже почали роботу перші системи боротьби з ворожими безпілотниками.Це комплекс радарів та засобів глушіння сигналу, який допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Київській області створено мобільні вогневі групи для знищення ворожих безпілотників.

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