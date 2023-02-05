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Смертельна ДТП у Туреччині: перекинувся автобус, загинули вісім людей

11:30 5 лютого 2023
Смертельна ДТП у Туреччині: перекинувся автобус, загинули вісім людей

Пасажирський автобус у Туреччині перекинувся, злетівши з дороги. Внаслідок аварії щонайменше 8 осіб загинули, десятки отримали поранення.

Про це пише NTV.

Аварія сталася на південному сході Туреччини. Пасажирський автобус прямував з міста Діярбакир у Бодрум.

Транспорт перевернувся на перехресті і злетів з траси. На місце ДТП було направлено декілька бригад швидкої допомоги, рятувальників та поліції.

За попередньою інформацією, відомо про 8 загиблих внаслідок аварії, а також про 35 постраждалих.

За фактом аварії у Туреччині розпочали розслідування.

Імовірно, що причиною можуть бути погодні умови — у цьому районі на дорогах відзначаються сильні замети.

Відзначимо, що 7 січня на шосе Діярбакир-Сільван також перекинувся пасажирський автобус. Тоді загинули п'ятеро пасажирів.

Як відомо, смертельна ДТП 4 лютого сталася і на півдні України — її жертвою став літній чоловік.

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