Сили оборони України збили російський штурмовик та завдали 16 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб

Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підсилює своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямах. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших підрозділів, повідомили в Генштабі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник з мінометів та артилерії обстріляв понад 15 населених пунктів. На Бахмутському напрямку танкові, мінометні та артилерійські обстріли зазнали райони 20 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 17 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленське, Вугледар.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу «Орлан».

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили 4 райони зосередження живої сили.

За даними Генштабу, в окупованій Новій Каховці спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки.

У Маріуполі Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яку спеціально було виведено з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участь у бойових діях. Основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

З метою компенсації масштабних військових втрат, з початку лютого цього року, росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії «Вагнер», які були завербовані у в'язницях тимчасово окупованого Криму.

З приводу збитого літака журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що літак збили прикордонники Луганського прикордонного загону у Бахмуті переносним ракетним комплексом.

Це третій російський літак, підбитий прикордонниками цього загону за тиждень.

«Знищення двох літаків зафіксовано на камеру, а третій зміг дотягнути до своєї бази по лінії фронту, тому подальша його доля невідома, як і характер пошкоджень. Таким чином, офіційно вважається, що Луганський загін ДПСУ збив два літаки на тиждень. Що справді характеризує високий рівень військової майстерності наших бійців», — пише Цаплієнко.

Як повідомляли «ФАКТИ», головком Валерій Залужний заявив, що спроби росії використати морські надводні дрони в атаках на Україну створюють небезпеку для судноплавства у Чорному морі.

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