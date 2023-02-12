У Молдові, де днями у відставку пішов уряд, росія планує переворот.

Про це у в етері телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає «Еспресо». За його словами, для цього можуть бути задіяні чеченські «рятувальники», які наразі знаходяться в Туреччині.

«Давайте не говорити, що у Молдови нічого не відбулося. Там зараз відбувається зміна керівництва країни, максимально посилюється силовий блок», — сказав він та додав, що українська розвідка попередила молдовську сторону про те, що рф найближчим часом хоче там провести так званий державний переворот. росія хоче, щоб там ще раз «запалало», щоб там була точка напруги, на яку звертатимуть максимальну увагу.

«Ті покидьки, які були 24−25−26 лютого у складі так званого „чеченського угрупування“ на нашій території, зараз вже перебувають в Туреччині та працюють там „рятувальниками“. Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці „рятувальники“ опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їхні прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24-го лютого», — додав Данілов.

Нагадаємо, що в Туреччині зафіксували прибуття кадирівського спецпризначенеця Данііла Мартинова, який на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну курував діяльністю кадирівських угруповань на Київщині

Раніше повідомлялося, що 10 лютого, під час масованої атаки рашистів на Україну, кілька ракет пролетіли над територію Румунії та Молдови.

Фото зі сторінки Олексія Данілова у соцмережах

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