Чотири людини загинули у страшній автокатастрофі на Львівщині: перші подробиці та фото з місця НП

На Львівщині, де раніше поліцейський влаштував смертельну ДТП та втік з місця пригоди, у Жовкві внаслідок ДТП загинуло четверо людей. Про це повідомили в поліції Львівської області.

«Як попередньо встановили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, причиною аварії стало те, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням. Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 лютого о 00.45 на вулиці Равській у місті Жовква, Львівського району», — йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Audi Q5», 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім — в’їхав у стіну будинку.

«Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події. Особисті дані загиблих уточнюються. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України», — повідомили в поліції.

Як писали «ФАКТИ», днями на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Оліївка сталась аварія. Через це на якийсь час був ускладнений рух транспорту в напрямку міста Рівне.

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