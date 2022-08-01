Коли треба терміново рятувати: як самотужки викликати блювання у собаки

Собаки, як стверджують психилоги, — найкращі ліки від стресу під час війни. Однак вони дуже допитливі тварини. Вони пробують на зуб усі незнайомі предмети. Тому господар повинен знати, як викликати блювання у цуценя та дорослого собаки. Такі навички можуть врятувати життя вихованця, що проковтнув ліки, отруйну приманку для шкідників або іншу токсичну речовину, розповіла ветеринар-терапевт Марія Кудря.

«Якщо собака ковтнув дрібний предмет без гострих кутів, краще його не турбувати, — пояснює спеціаліст. — Монетка чи деталь конструктора самі вийдуть із кишківника протягом доби. Блювота необхідна при поїданні таких токсичних речовин: ліки з аптечки господаря; засоби для боротьби з гризунами, комахами; токсичні будівельні матеріали; антифриз.

Разом з тим штучне блювання лише погіршить стан вихованця, якщо у нього почалися судоми, відключилася свідомість. Гострі предмети і кислоти при виході з порожнини рота посилять пошкодження слизової тканини.

Блювота марна при нехарчовому отруєнні (через шкіру або легені), а також через дві години після проковтування токсичного предмета. У цих випадках необхідно терміново відвезти собаку до ветеринара".

Викликати блювання у допитливого вихованця можна розчином марганцівки, перекисом водню та водою.

«Для екстреного спорожнення шлунка підходить лише 1,5% розчин перекису водню, — каже ветеринар. — Розведіть препарат із водою у співвідношенні 1:1. Цуценяті необхідно влити в пащу 1 чайну ложку рідини. Дозування для дорослого собаки — 1 чайна ложка на 5 кг ваги.

Слабкий розчин марганцівки здатний як викликати блювоту, так і знешкодити патогенні мікроорганізми. Пам'ятайте, рідина має бути блідо-рожевого кольору без плаваючих кристалів калію перманганату. Інакше можна обпекти стінки стравоходу та шлунка. Влийте в пащу цуценятам 500 мл рідини, а дорослим собакам — 2 літри.

Примусове заливання в горло великого об'єму чистої питної води викликає блювотні позиви. Цуценяті достатньо випити 500 мл рідини, дорослому собаці необхідно дати до трьох літрів води. Такі дії зручніше виконувати з помічником, який утримуватиме вихованця".

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