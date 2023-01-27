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Суспільство та люди

Це не стало несподіванкою: стало відомо, яка порода собак визнана найрозумнішою у світі

22:30 29 січня 2023
бельгійська вівчарка малінуа

Вчені з Гельсінського університету поставили перед 1002 собаками 13 різних порід низку завдань, що стосуються когнітивних особливостей і поведінки. Згідно з дослідженням, бельгійська вівчарка малінуа (або мехелар) є найрозумнішою собакою у світі. Вона показала найкращі результати майже в усіх тестах, повідомляє Het Niewsblad.

Це не стало несподіванкою для ветеринара Барта Стегена, який зазначив: «Дві породи виділяються в когнітивному плані. Малінуа і бордер-коллі. Обидві породи спочатку активно використовувалися на фермах для контролювання стад. Це вимагає самоконтролю. Десятиліття природного відбору лише посилили цей самоконтроль».

Не випадково, пише видання, що вівчарка малінуа використовується в усьому світі як поліцейська собака. Завдяки своїм когнітивним якостям вони легко піддаються дресируванню. Крім того, у них добре розвинений нюх, краще, ніж у прикордонних коллі. Популярні лабрадор і золотистий ретривер отримали трохи нижчі результати. Хоча в одній сфері вони досягли успіху: в інтерпретації людських жестів.

Нагадаємо, гвардійський пес Лорд отримав медаль після затримання крадія.

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