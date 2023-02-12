П'ятиразовий олімпійський чемпіон заступився за спортсменів-вигнанців із росії та білорусі

Титулований французький біатлоніст Мартен Фуркад, який за свою кар'єру завоював п'ять олімпійських золотих медалей та 13 разів став чемпіоном світу, висловився з приводу допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в Парижі, які відбудуться в 2024 році.

Ексспортсмен, який є президентом комісії спортсменів Олімпіади-2024 та представником спортсменів у Міжнародному олімпійському комітеті, продовжує дотримуватися думки, що спорт має бути поза політикою.

«Я був обраний до МОКу, щоб захищати спортсменів, — зазначив Мартен Фуркад в інтерв'ю норвезькому виданню NRK. — Але мені здається, що я не захищаю їх. Звичайно, це росіяни та білоруси, але вони водночас спортсмени, і я думаю, що їх також слід захищати на цій підставі.

Я повністю підтримую український народ. Ця війна жахлива. Жодна частина мене не розуміє російського уряду чи його дій. Протягом усієї своєї кар'єри я боровся проти росії через проблеми з допінгом. Я був одним із небагатьох, хто зайняв публічну позицію проти росії та проти російської влади з допінгових питань.

Іноді я пишаюся тим, що я француз, а іноді соромлюся. Так от, мені буде дуже соромно за свою країну, якщо вона вирішить заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях. Ми неймовірно пишаємося тим, що можемо показати світу, наскільки прекрасна Франція. І я не розумію, як ми можемо вітати світ без російських та білоруських спортсменів. Для мене це не те, за що ми можемо стояти".

Зазначимо, що це вже не вперше, коли знаменитий французький біатлоніст «пробиває дно» своїми висловлюваннями. На початку війни росії з Україною Мартен разом зі своїм братом Симоном відмовилися засуджувати країну-терориста за вторгнення на територію незалежної держави. Це обурило українського чемпіона світу Дмитра Підручного, який узяв у руки замість спортивної гвинтівки бойовий автомат та послав обох братів нах*й слідом за руським кораблем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська олімпійська призерка Ольга Саладуха розповіла про жахіття поїздки на фронт.

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