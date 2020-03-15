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Докачались: легендарного Мартена Фуркада уронили, поздравляя с окончанием карьеры (фото, видео)
Биатлонисты сборной Франции уронили своего легендарного соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после успеха в прощальной гонке в его звездной карьере — персьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти. По удивительного совпадению, свою первую и последнюю — 83-ю — победы француз добыл именно 14 марта, именно в гонке преследования и именно в финском Контиолахти. С разницей в 10 лет (накануне «ФАКТЫ» рассказали о пути Фуркада в большой биатлон, его жене и детях).
Забавным видео в Instagram поделился словенский биатлонист Яков Фак.
«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном», – написал Яков Фак.
Кстати, многие ведущие биатлонисты мира, в том числе украинец Дмитрий Пидручный, сочли за честь обнять на прощанье пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира и семикратного триумфатора Кубка мира 31-летнего Мартена Фуркада.
biathletes for @martinfkde in #KON20 pic.twitter.com/i29Ge9ytNz— IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020
Из биатлона ушел великий спортсмен. Весь в шампанском…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда биатлона Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру.
Фото globallookpress.com
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