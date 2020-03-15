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Спорт

Докачались: легендарного Мартена Фуркада уронили, поздравляя с окончанием карьеры (фото, видео)

9:40 15 марта 2020 502
Мартен Фуркад
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Биатлонисты сборной Франции уронили своего легендарного соотечественника Мартена Фуркада, когда качали его после успеха в прощальной гонке в его звездной карьере — персьюте на этапе Кубка мира в Контиолахти. По удивительного совпадению, свою первую и последнюю — 83-ю — победы француз добыл именно 14 марта, именно в гонке преследования и именно в финском Контиолахти. С разницей в 10 лет (накануне «ФАКТЫ» рассказали о пути Фуркада в большой биатлон, его жене и детях).

Забавным видео в Instagram поделился словенский биатлонист Яков Фак.

«Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном», – написал Яков Фак.

Кстати, многие ведущие биатлонисты мира, в том числе украинец Дмитрий Пидручный, сочли за честь обнять на прощанье пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира и семикратного триумфатора Кубка мира 31-летнего Мартена Фуркада.

Из биатлона ушел великий спортсмен. Весь в шампанском…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда биатлона Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру.

Фото globallookpress.com

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