Філіпенко та Назаров покинули росію, а Ахеджакова впевнена: «Я тут повинна пережити це»

Незважаючи на те, що 84-річну Лію Ахеджакову вигнали з театру за її антивоєнну позицію та допомогу українській армії, вона не хоче виїздити з росії. Навіть попри те, що вона вже очікує штрафів за свої переконання та оголошення «іноагентом». Лія Меджидівна сказала, що вона розуміє — «родіна — уродіна», але все ж упевнена: «Я тут повинна все це пережити». А ось актор Олександр Філіппенко, якого теж позбавили роботи, вирішив переїхати до доньки у Вільнюс та планує гастролі Європою, де, як після жовтневого перевороту на росії (у 1917 році — Авт.), знову зʼявилося багато російських емігрантів.

Олександра Філіппенко, донька актора, в ефірі «Дождя» розповіла, що вона давно звала батька переїздити до Литви, та «останньою краплею» стало звільнення його з Театру Моссовєта наприкінці минулого року. Театр не поновив контракт із 78-річним актором. Як сказала донька — «за взаємною згодою», бо керівництво і так довго терпіло проукраїнського артиста в трупі. Він був одним з небагатьох відомих росіян, хто виступав проти анексії Криму, проти вторгнення в Україну. Багато концертних майданчиків відмовились від його виступів — причому це почалося ще з 2014 року, а після вторгнення — його концерти відмінили зовсім.

Народний артист нечасто писав щось у соцмережах. Та ці нечасті дописи не лишалися непоміченими — в тому числі й владними структурами. Так, у травні минулого року, на День вишиванки, — згадала Олександра, — Філіппенко побачив у соцмережах фото драматургині та режисерки Саші Денисової. (У минулому, до речі — журналістки «ФАКТІВ». Довгий час вона працювала в Москві — в тому числі заступником худрука Театру ім. Маяковського, шеф-драматургом Центру імені Мейерхольда. Наразі живе у Варшаві, де за її пʼєсою поставили спектакль «Шість ребер гніву» з українськими акторами — про війну в Україні та долю українських біженок. — Авт.) Актор підтримав всеукраїнський флешмоб, опублікувавши й своє фото. «З драматургом та режисером Сашею Денисовою ми востаннє бачилися в Києві (були тоді на гастролях з Юрським — як же його не вистачає!), а потім я дивився її вистави у Театрі на Бронній та в Центрі Мейєрхольда. Її сьогоднішня фотографія нагадала, що я теж маю вишиванку! А про Київ згадую лише словами Гоголя: „З якимось невизначеним почуттям дивився Чичиков на будинки, стіни, паркан та вулиці, які, Бог знає, чи судила йому доля побачити ще колись упродовж свого життя“. Упродовж мого життя вже явно ні, зате у спогадах — Студія Довженка, каштани, друзі (Тетяна Яблонська, Рома, десятки друзів, привіт!), затишок та тепло», — написав він у фейсбуці.

До речі, на афішах театру до цих пір значиться прізвище Філіппенка, хоча у спектаклях він участі вже не бере. Остання його «моссовєтівіська» премʼєра — «Гамлет». 1 жовтня минулого року актор похвалився букетом жовтих та білих квітів, перевʼязаних жовтоблакитною стрічкою, подарованих після премʼєри, де він грав Тінь батька Гамлета: «А головне, який букет я отримав — з такими стрічками, таких кольорів, значить все-таки „бути“?»

Наразі, за словами доньки, Олександр Філіпенко планує гастролі Європою, оскільки там багато емігрантів з росії.

До речі, днями росію покинув ще один народний артист — Дмитро Назаров. У січні худрук МХТ імені Чехова Костянтин Хабенський звільнив його з дружиною, заслуженою артисткою Ольгою Васильєвою — причиною також була незгода Назарова з війною росії проти України та його чисельні заяви про незгоду з політикою кремля. Реакція актора була дещо несподіваною — він дав зрозуміти, що відчув себе вільним, оприлюднивши вірш зі словами «В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках — жалкие объедки. А вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. Покорность вбили нам по гланды со страхом вместе зловонючим. Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен. Но эта новая реальность, без ботала и поводка, дает такую многогранность, что задыхаешься слегка».

Читайте також: На лауреата Нобелівської премії миру напали в росії через правду про трагедію Бучі

Роботу на росії знайти їм було нелегко, тож невдовзі подружжя виїхало до Ізраїлю, де вони провели ряд концертів. Після чого, судячи з інстаграм-сторінки знаменитого актора, перебралися до Франції. На росії з цього приводі піднялося «виття на болотах» — колишні колеги ніяк не могли змиритися з таким поступком. До того ж їх обурювало, що Назаров і надалі продовжує критикувати кремлівський режим.

«І це все, на що він здатен? Вибачаюся. Але це якесь бездарне гавкотіння якихось цуциків, нездатних ні на що. На що вони озлобилися? В чому його ущемили? Він на екрані постійно, його люблять. Звідки така шалена ненависть? За те, що це трапилося?» — «щиро» дивувалася, наприклад, Тетяна Васильєва.

Багато хто з підписників (здебільшого — українці) дякують актору за його громадянську позицію. Деякі пересічні ж росіяни «радіють», коментуючи дописи Назарова у соцмережах: «Все ж звалив! Повітря чисте пішло! Пердун старий». На що той відповів: «Серёжа Рябцев, вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал так, непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас».

Назаров став вже третью зіркою МХТ, що полишила останнім часом росію, Так, ще донедавня путіністка Чулпан Хаматова, яка колись розказувала, що якщо б на росії сталася революція, то вона б емігрувала до Північної Кореї, таки емігрувала. З перших днів масованого вторгнення в Україну вона висловила свою незгоду з політикою путіна та виїхала до Латвії. А уродженець Брацлава, що на Вінничині, Анатолій Білий, що також засудив війну проти України, виїхав з росії до Ізраїлю після ракетного обстрілу Вінниці 14 липня. Він заявив, що хотів емігрувати ще на початку вторгнення, але вирішив дослужити в театрі до завершення сезону, щоб не підставляти колег.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на росії на відомого кіноактора Артура Смольянінова порушили справу через антивоєнну позицію

Фото з фейсбук-сторінки Олександра Філіппенка та з інстаграм-сторінки Дмитра Назарова

674

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram