«Дуже потрібні люди»: військовий ЗСУ розповів, чому необхідний «примус» до мобілізації

В Україні триває мобілізація, тому масово роздають повістки військовозобов'язаним. ЗСУ необхідно мати резерв особового складу, заповнювати втрати, які українські військові зазнали на фронті.

Крім того, потрібні люди для навчання роботі на військовій техніці, яку надає Захід.

Про це в етері Апостроф TV розповів капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин.

Військовий зазначив, що держава має право примушувати громадян виконувати закон про мобілізацію у воєнний час, подобається їм це чи ні.

«Закон про мобілізацію під час війни має працювати, і саме цим опікується апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватись. Інакше ті, хто не хоче, не дай Боже, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони явно вищі, ніж пів року тому, але вони пов'язані з тим, що путін довів до величезних цифр плани з мобілізації з того боку», — пояснив він.

Нагадаємо, вручення повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це робиться для постановки на облік та актуалізації військово-облікових даних.

Раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповідав, кого мобілізують насамперед.

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