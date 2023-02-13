Деякі українці отримають нову допомогу при народженні дитини: кому з батьків «світить» від 20 до 50 тисяч грн

Для українців, які мешкають в Івано-Франківській громаді, затвердили нову додаткову допомогу при народженні дитини у розмірі від 20 до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.



Зазначається, що більшість родин отримуватимуть виплати у розмірі 20 тисяч гривень. Водночас якщо хтось з батьків є військовим, то розмір допомоги становитиме вже 50 тисяч гривень.

Подати заяву на отримання виплати можна у найближчому ЦНАПі міста, але при цьому є низка умов. Зокрема породілля має бути зареєстрованим у громаді не менш як за пів року до народження дитини.

«Породілля повинно бути зареєстроване в Івано-Франківській громаді не менш ніж за шість місяців до дня народження дитини. При цьому вона має перебувати на обліку щодо ведення вагітності у міських комунальних установах й стати на нього не пізніше I триместру вагітності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати допомогу від чеської організації «Людина в біді».

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