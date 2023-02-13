Займався махінаціями під час незаконної реєстрації ліків: колишньому заступнику голови МОЗ оголосили про підозру

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я, якого уряд звільнив минулого тижня. Йому вже оголошено про підозру. За даними ЗМІ і судячи з оприлюдненого фото підозрюваного, мова може йти про Олександра Комаріду, звільненого у відповідний проміжок часу.

Фото СБУ

Олександр Комаріда

Йому інкриміновано статтю 321−2 Кримінального кодексу України («Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів») і нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, повідомили в прес-центрі СБУ.

Як свідчать матеріали розслідування, колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості. Зокрема, він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила корупційні схеми на митницях в двох областях.

Фото СБУ

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