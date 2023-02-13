День святого Валентина у Польщі: як відзначають і що дарують

День святого Валентина — один з найважливіших днів для всіх закоханих.

Святий Валентин — єпископ з італійського міста Терні, який попри заборону імператора не вінчати військових, одружував закохані пари. Валентина звинуватили, катували, а потім стратили. Це сталося 14 лютого 269 року до нашої ери. З цього часу цей день став Днем усіх закоханих.

У День святого Валентина заведено дарувати листівки з любовними текстами — валентинки. Ця назва також виникла невипадково. Річ у тому, що Валентин встиг потоваришувати з дочкою тюремного наглядача й навіть закохатися в неї. Тому у день своєї страти він написав їй любовний лист у віршах.

У Польщі це свято широко відзначається, хоча воно не є вихідним днем, пише ukrainianinpoland.pl.

Кафе та ресторани традиційно прикрашають інтер'єр святковими декораціями. Крім того, святкові локації можна знайти у торгових центрах.

Цього дня можуть відбутися святкові концерти. Також дуже багато поляків вирушають на святкування до містечка Хелмно. Це місто вважається містом закоханих. 14 лютого у ньому перебуває безліч людей.

У кожній країні є різні традиції святкування Дня святого Валентина. Оскільки у Польщі це свято відзначається з недавніх пір, у цій країні немає величезної кількості святкових традицій.

Але все ж таки атмосферу свята можна відчути у різних куточках країни.

Традиція розвішування барвисті замки з іменами на мосту користується популярністю у Вроцлаві, Гданську, Варшаві, Кракові, Радомі, Бидгощі та Лодзі.

Цього дня багато поляків надсилають один одному анонімні освідчення в коханні. Ця традиція є також і в польських школах. Традиційно потрібно надіслати своєму обранцю букет з червоних троянд та листівку з освідченням у коханні.

Традиційно головним атрибутом свята вважається червона чи біла троянда. Втім, можна подарувати букет інших квітів. Багато поляків також дарують один одному квіти у горщиках. Це більш практично.

Поляки у цей день відвідують Познанську метрополію. За легендою, саме там знаходяться мощі Валентина. Вважається, що цього дня молитва може допомогти у справах кохання.

Нагадаємо, 13 лютого у світі відзначають День подруги.

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