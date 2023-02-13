Зрадив присязі у 2014 році та перейшов на бік ворога: у Запоріжжі СБУ затримала дезертира

Співробітники СБУ затримали чергового зрадника, який перейшов на бік ворога. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Чоловік у 2013 році проходив службу за контрактом у Криму. У 2014 році військовослужбовець-контрактник проігнорував наказ командування прибути у військову частину на материкову Україну та перейшов на бік окупантів. Сам він родом із Запорізької області.

Через деякий час він звільнився з російської армії і деякий час знаходився в анексованому Криму. Згодом він переїхав на вільну територію України та переховувався від правоохоронних органів.

Оперативники СБУ встановили місцезнаходження дезертира в одному з сіл Запорізької області.

Нагадаємо, днями СБУ затримала співробітника «Укрзалізниці», який працював на фсб росії та коригував ракетні удари по Києву.

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