Працював на фсб й коригував удари по Києву: СБУ виявила залізничника-зрадника

СБУ продовжує викривати колаборантів та зрадників, які співпрацюють з ворогом. На днях СБУ затримала співробітника «Укрзалізниці», який працював на фсб рф й коригував ракетні удари по Києву.

Зрадником виявився діючий посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», якого спецслужба рф залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження. Вони своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність. Затримали зрадника у Чернігові.

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.

Зловмисникам загрожує покарання — до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями суд Львова виніс вирок громадянину України, який воював на стороні окупантів. Йому призначили 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

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