39.47 / 40.11 41.92 / 42.82
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Бундесвер розпочинає навчання українських солдатів на Leopard 2, — ЗМІ

21:00 14 лютого 2023
танк Leopard 2

Великобританія вже тренує солдатів з України на танках Challenger. Цього тижня Бундесвер також почне підготовку українських екіпажів на основному бойовому танку Leopard 2. За інформацією SPIEGEL, військово-повітряні сили вже доставили перші групи українських солдатів до Німеччини з Польщі на військових літаках за останні кілька днів. В середині тижня навчання на Leopard розпочнуться на військовому полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де українські підрозділи вже проходять підготовку на бойовій машині піхоти Marder.

Бундесвер планує своєрідний турбо-курс підготовки для українських солдатів, деякі з яких прибувають безпосередньо з лінії фронту біля міста Бахмут. Лише за шість-вісім тижнів вони опанують основи управління складною системою озброєння, а також відпрацюють взаємодію бойових танків Leopard та бойової машини піхоти Marder. За словами військовослужбовців, за короткий час можна навчити лише основам, зазвичай підготовка екіпажів триває кілька років.

Якщо все піде за планом, підготовлені солдати повернуться на передову разом з бойовими танками Leopard вже наприкінці березня. Навчання на бойовому танку — це лише частина різноманітних тренувальних програм для українських солдатів у Німеччині.

Нагадаємо, статтю у «ФАКТАХ»: «В лісосмугах біля Бахмуту земля перемішана з тілами загиблих»: після вже третього поранення боєць полку Кастуся Калиновського повертається на фронт.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

Виплати ВПО

Червоний Хрест розпочав виплати по 2,5 тисячі грн: хто з українців має право на допомогу

Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Наталя Могилевська

У День Валентина Могилевська розсекретила свого коханого

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту