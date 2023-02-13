Великобританія вже тренує солдатів з України на танках Challenger. Цього тижня Бундесвер також почне підготовку українських екіпажів на основному бойовому танку Leopard 2. За інформацією SPIEGEL, військово-повітряні сили вже доставили перші групи українських солдатів до Німеччини з Польщі на військових літаках за останні кілька днів. В середині тижня навчання на Leopard розпочнуться на військовому полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де українські підрозділи вже проходять підготовку на бойовій машині піхоти Marder.

Бундесвер планує своєрідний турбо-курс підготовки для українських солдатів, деякі з яких прибувають безпосередньо з лінії фронту біля міста Бахмут. Лише за шість-вісім тижнів вони опанують основи управління складною системою озброєння, а також відпрацюють взаємодію бойових танків Leopard та бойової машини піхоти Marder. За словами військовослужбовців, за короткий час можна навчити лише основам, зазвичай підготовка екіпажів триває кілька років.

Якщо все піде за планом, підготовлені солдати повернуться на передову разом з бойовими танками Leopard вже наприкінці березня. Навчання на бойовому танку — це лише частина різноманітних тренувальних програм для українських солдатів у Німеччині.

Нагадаємо, статтю у «ФАКТАХ»: «В лісосмугах біля Бахмуту земля перемішана з тілами загиблих»: після вже третього поранення боєць полку Кастуся Калиновського повертається на фронт.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram