З Днем святого Валентина: щирі привітання до найбільш романтичного свята року

У темні часи, які українцям намагається влаштувати російський ворог, дуже важливо триматися звичних традицій, серед яких — і святкування Дня Святого Валентина.

І нехай багато пар українців нині перебувають у розлуці, вони впевнені, що їх кохання здатне подолати будь-які перешкоди.

Свято з'явилося ще у 496 році. І хоча вважається, що його засновник — римський Папа Геласій I зробив це, аби витіснити язичницьке свято римських «люперкаліїв», яке щорічно відзначалося 15 лютого, образ святого Валентина прижився і підкреслив духовний вимір кохання між чоловіком та жінкою.

Тож і нині привітання з Днем святого Валентина мають нести вашій другій половинці позитив і гарний настрій, показуючи їм, наскільки сильно ви їх цінуєте (а дехто — і як сумує за коханим).

Традиційно «ФАКТИ» підготували для вас добірку віршованих і прозових привітань та листівок, які можна використати у святковий день 14 лютого.

***

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із Днем Валентина вітаю тебе.

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу,

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе.

Подаруй мені любов —

Серце битиметься знов.

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок —

Палкий поцілунок!

***

Любов надихає, окрилює, дарує надію, а світ, здається, сповнений див. Нехай це чарівне почуття торкнеться твого серця та вже ніколи не полишає у парі зі щастям. З Днем Святого Валентина!

***

Вітаю з Днем Святого Валентина! З Днем усіх закоханих! Любов дійсно вміє творити дива. Нехай це чарівне почуття наповнює серця по вінця. Відчувай її не тільки в цей день, але й в усі найтемніші часи.

***

Вітаю тебе з цим найромантичнішим святом — з Днем святого Валентина! Дарую тобі свої найщиріші, теплі побажання! Сьогодні вже відчувається подих весни, не дивлячись на витівки сніжної зими. Вір, наші серця своєю пристрастю, теплотою почуттів, вогнем бажань розтоплять будь-який лід! Я люблю тебе!

Нагадаємо, напередодні Меган Маркл розповіла, що чекає від принца Гаррі на День Валентина.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram