«Сніданок у ліжко або любовна записка»: Меган Маркл розповіла, що чекає від принца Гаррі на День Валентина

Принц Гаррі і Меган Маркл, які вирішили знімати романтичні комедії, зізналися, що святкують День усіх закоханих по-особливому, адже саме в цей день подружжя оголосило, що чекає на другу дитину — Лілібет.

Про це пише видання ОК із посиланням на лайфстайл-блог герцогині під назвою The Tig.

Зокрема, у ньому Меган розповіла про своє представлення ідеального подарунка на романтичне свято від коханого.

«Якщо говорити про презенти, то це може бути сніданок у ліжко, любовна записка чи навіть просто квітка. Приємна сама увага», — заявила герцогиня.

Сама Меган також уважно ставиться до подарунків. Так, у своїх надмірно відвертих мемуарах «Запасний» принц Гаррі розповів, що у червні 2021 року після народження їхньої доньки Лілібет герцогиня присвятила йому любовний вірш.

Нагадаємо, раніше невістка Маркл герцогиня Кейт Міддлтон зізналася, що її власний чоловік, принц Вільям, особливої романтичності не відрізняється, і День Святого Валентина не святкує.

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