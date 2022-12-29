«Добре, що живі»: MELOVIN потрапив у ДТП в Києві

Популярний артист MELOVIN потрапив в неприємну ситуацію в Києві. Перед Новим роком він вирішив придбати подарунки для близьких, викликав таксі. Дорогою до супермаркету автомобіль, в якому їхав артист, зіткнувся з бусом.

Про ДТП MELOVIN розповів на своїй сторінці в Інстаграм. Автопригоду музикант називає своїм другим днем народженням.

«З другим народженням мене. Усім брют за мій рахунок! І такі поїздки на таксі бувають. Бус врізався в нас біля „Епіцентру“, їхав купувати подарунки та іграшки на ялинку», — поділився співак.

За його словам, минулося без серйозних травм, лише пошкоджено автомобіль. Проте співак поскаржився на головний біль.

«Болить голова, болить коліно, водієві міцного здоров'я, буває всяке, добре, що живі… Куплю іграшки вже в Одесі», — розповів MELOVIN.

Раніше співачка Jerry Heil отримала серйозні травми, впавши під час концерту в Тернополі в оркестрову яму. Артистка досі перебуває під наглядом лікарів.

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