«Працюють в обмеженому режимі»: жителі яких районів Києва можуть залишитись без світла
Попри покращення ситуації з забезпеченням українців електроенергією, в Києві жителі двох районів столиці мають «шанс» залишитися без світла.
Про це у понеділок, 13 лютого, в етері телеканалу «Київ» заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, можливі відключення у Голосіївському та Святошинському районах Києва.
«Декілька днів уже немає обмежень з точки зору об'ємів генерації на Київ. Але є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів „Укренерго“, які вже давно пошкоджені, їх ремонтують, вони працюють в обмеженому режимі», — зазначив Коваленко.
Раніше в «Укренерго», коментуючи ситуацію зі світлом, заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Через пошкоджену мережеву інфраструктуру, в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у Києві у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків.62
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