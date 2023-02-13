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Суспільство та люди

«Працюють в обмеженому режимі»: жителі яких районів Києва можуть залишитись без світла

18:26 13 лютого 2023
свічка

Попри покращення ситуації з забезпеченням українців електроенергією, в Києві жителі двох районів столиці мають «шанс» залишитися без світла.

Про це у понеділок, 13 лютого, в етері телеканалу «Київ» заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, можливі відключення у Голосіївському та Святошинському районах Києва.


«Декілька днів уже немає обмежень з точки зору об'ємів генерації на Київ. Але є декілька пошкоджених інфраструктурних об'єктів „Укренерго“, які вже давно пошкоджені, їх ремонтують, вони працюють в обмеженому режимі», — зазначив Коваленко.

Раніше в «Укренерго», коментуючи ситуацію зі світлом, заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Через пошкоджену мережеву інфраструктуру, в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у Києві у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків.

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