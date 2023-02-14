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Україна

У Києві та двох областях не відключатимуть електрику 14 лютого

8:57 14 лютого 2023
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У вівторок, 14 лютого, як і минулими вихідними, «Укренерго» не обмежує споживання електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Втім, через пошкодження мереж «Укренерго» у деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

А на Одещині сьогодні діятимуть стабілізаційні відключення через мережеві обмеження.

Нагадаємо, що останні кілька днів у столиці не відключають світла, проте через пошкодження інфраструктурних об'єктів «Укренерго» у Голосіївському та Святошинському районах Києва можливі відключення під час пікових навантажень.

Раніше «Укренерго» повідомляли, що відсутність дефіциту пояснюється підключенням додаткових енергоблоків.

Фото Pixabay

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