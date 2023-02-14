Боржники з аліментів також можуть розраховувати на субсидію, але не всі: у Пенсійному фонді назвали умови

Деяким категоріям українців можуть відмовити у наданні субсидій для оплату послуг ЖКГ, у тому числі й тим домогосподарствам, у складі яких є боржники-аліментники. Але за певних умов державну допомогу все ж таки можуть надати й їм.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, субсидію на оплату комуналки не нарахують, якщо є заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці

Субсидію можуть призначити, якщо заборгованість погашається частинами (за рішенням суду) або коли боржник за рішенням суду вважається безвісно відсутнім або має правовий статус особи, зниклої безвісти.

«На субсидію можуть розраховувати боржники зі сплати аліментів, які є алко- або наркозалежними (це підтверджено медичною довідкою), а також особи, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади) чи домашнього арешту або тримання під вартою», — додали у ПФУ.

Нагадаємо, що з 1 лютого субсидію на комуналку нараховують лише у готівковому вигляді. Субсидіанти зобов'язані самостійно сплачувати за послуги ЖКГ.

Фото Pixabay

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