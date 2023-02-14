Інтимні підробітки: суд виніс вирок уродженцю Волині, який знімав та торгував своїми пікантними фото

У Ковелі засудили чоловіка, який на фото та відео знімав свої статеві органи та продавав у мережі Інтернет за 200 та 400 гривень. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

Про обвинувачуваного відомо, що він одружений, безробітній й раніше проблем із законом не мав. У встановлений досудовим розслідуванням час за місцем свого проживання він виготовляв з метою збуту графічні файли та відео, які містили демонстрацію геніталій. Все це зберігав на персональному ноутбуці та збував за допомогою месенджера. Відомо про понад 50 епізодів діяльності чоловіка. Зрештою, його вдалось викрити правоохоронцям й влітку 2022 року в нього провели обшуки.

Під час досудового розслідування між прокурором Ковельської окружної прокуратури та обвинуваченим укладена угода про визнання винуватості. Чоловік повністю визнав себе винуватим, проте у матеріалах справи не вказано причини, які змусили його займатись таким «підробітком».

Суд призначив йому покарання у виді 4 років та 4 місяців позбавлення волі. Й разом із тим звільнив від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом року не вчинить нового кримінального правопорушення. Також молодик має сплатити у дохід держави за проведення експертиз 9357 гривень. Вилучені файли інтимного характеру повернули власнику.

Нагадаємо, в Україні спалахнув скандал із 19-річними блогерами з Івано-Франківщини, які накачували дівчат алкоголем з наркотиками та ґвалтували.



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