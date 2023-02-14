На думку польського політика та лідера партії «Конфедерація» Кшиштофа Босака, володимир путін хоче продемонструвати неефективність НАТО, що він може зробити, напавши на Польщу або країни Балтії. Він підкреслив, що бажає росії зламати зуби, намагаючись вторгнутися в Україну, пише видання wprost.

Він заявив, що після візиту Джо Байдена до Польщі США повинні прискорити постачання замовленого озброєння. Лідер «Конфедерації» відповів деяким аналітикам на те, що вони вже давно пророкують, що у Москви закінчаться ракети. На думку Босака, таке бачення може виявитися нездійсненною мрією, оскільки Китай, Іран чи Індія співпрацюють з росією.

Депутат позитивно відреагував на можливість послаблення оборонного потенціалу росії. Однак він задається питанням, що станеться, якщо виявиться, що тільки у білорусі танків більше, ніж у Польщі. «Ми повинні думати про те, як зробити так, щоб Україна не потрапила до рук росії. Не в інтересах Польщі мати довший на кілька тисяч кілометрів кордон з росією, — сказав він. — путін прагне продемонструвати неефективність НАТО. Якщо йому це вдасться, гру закінчено. Він може продемонструвати неефективність НАТО двома способами: напавши на країни Балтії або Польщу. Це два варіанти, з яких він має вибирати».

Політик підсумував, що бажає країні-терористці зануритися на роки в кризу і не мати можливості відновити свою армію, з ганьбою під санкціями, за злочини, які вона вчинила.

Нагадаємо, що білорусь поширює дезінформацію про війну: експерт розповів, як режим лукашенка підтримує кремль.

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