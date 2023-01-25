Пентагон збільшить виробництво артилерійських снарядів для України в шість разів: ЗМІ

Виробництво 155-міліметрових снарядів у США, які так потрібні Києву, зросте до 90 000 на місяць. Про це повідомляє The New York Times. За словами видання, Пентагон намагатиметься збільшити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на 500 відсотків протягом двох років, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, та створити запаси на випадок майбутніх конфліктів.

Ці зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною «найагресивнішої за останні 40 років» модернізації оборонно-промислової бази США, згідно з доповіддю армії. Нові інвестиції в артилерійське виробництво є частково поступкою реальності: у той час як Пентагон зосередився на веденні війни за допомогою невеликої кількості більш дорогої високоточної зброї, Україна значною мірою покладається на гаубиці, що стріляють некерованими снарядами.

За даними NYT, до повномасштабного вторгнення росії в Україну виробництво 14 400 некерованих снарядів армією США на місяць було достатнім для американської армії. Рішення армії, пише видання, розширити артилерійське виробництво є найяскравішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна. Боєприпаси, які США надіслали Україні, включають не лише 155-міліметрові снаряди для гаубиць, але й керовані ракети для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет, а також понад 100 мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

Конгресмен Роб Віттман, республіканець від штату Вірджинія і член Комітету з питань збройних сил Палати представників, заявив, що вторгнення в Україну стало «супутниковим» моментом — маючи на увазі радянський запуск першого супутника в космос у 1957 році — який прояснив необхідність такого швидкого розширення потужностей з виробництва боєприпасів у Сполучених Штатах.

«Російське вторгнення в Україну дійсно показало, наскільки крихким і неміцним є наш ланцюг постачання, особливо в тому, що стосується боєприпасів, який зараз, очевидно, потребує термінового поповнення», — сказав пан Віттман в січні під час виступу перед групою високопосадовців Пентагону, цитує його The New York Times.

У грудні аналітик оборонної розвідки США, який не був уповноважений говорити публічно, заявив, що повідомлення з росії вказують на те, що уряд у Москві наказав працівникам заводів з виробництва боєприпасів працювати понаднормово, намагаючись виробити більше боєприпасів для російських військ в Україні, в тому числі артилерійських боєприпасів. Досвід України в цілому нагадав Пентагону і військовим підрядникам, що Сполученим Штатам потрібно більше уваги приділяти як базовій артилерії, так і ракетам, а не лише дорогому обладнанню, необхідному для стрільби з цієї зброї.

Нагадаємо, раніше в «ФАКТАХ»: Шольця дотиснули: Україна отримає не лише німецькі танки Leopard-2, а й американські Abrams.

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