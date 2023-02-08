Уряд Німеччини робить великий крок вперед у постачанні зброї в Україну. Після 14 обіцяних Leopard 2s, він також дав зелене світло 178 моделям попередньої версії з промислових запасів. Однак, за словами міністра оборони, поставка відбуватиметься поетапно.

Україна має отримати понад 100 основних бойових танків старого типу Leopard 1A5 від групи з кількох європейських країн. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус під час свого першого візиту до Києва. До першого-другого кварталу 2024 року щонайменше три батальйони мають бути оснащені такими танками, повідомляє n-tv.

Пан Пісторіус не сказав, з яких саме європейських країн, окрім Німеччини, надійдуть Leopard 1. За словами міністра оборони, поставка Leopard 1 відбуватиметься поетапно. За його словами, до літа має бути поставлено від 20 до 25 танків, а до кінця року — до 80. За його словами, мета — досягти понад 100 танків протягом першого або другого кварталу 2024 року. Це означало б оснащення щонайменше трьох українських батальйонів, включно з матеріалами, які необхідно закупити для запасних частин та амуніції. Крім того, розпочалася підготовка 600 сержантів.

Уряд Німеччини схвалив експорт 178 танків Leopard-1, підтвердило в листі Федеральне міністерство економіки.

«Скільки бойових танків Leopard -1А5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від проведення необхідних ремонтних робіт», — йдеться у заяві міністерства. Це пов'язано з тим, що існує ймовірність того, що деякі з танків, які знаходяться на зберіганні, доведеться розібрати на запчастини під час процесу модернізації. Всі танки походять з промислових запасів, оскільки сам Бундесвер більше не має цих старих версій. Минулого тижня німецький уряд вже підтвердив, що дозволить постачання бойових танків Leopard 1 з промислових запасів, але не назвав жодних цифр. Що стосується фінансування, то, очевидно, все ще залишаються невирішеними питання фінансування з промисловістю та країнами-партнерами. У прес-релізі міністерства зазначається, що «фінансування та ремонт танків, а також підготовка українських військовослужбовців буде здійснюватися у тісній координації з європейськими країнами-партнерами Федеративної Республіки Німеччини».

Згідно з повідомленням Der Spiegel, фленсбурзька компанія з виробництва транспортних засобів тепер має привести до ладу близько 90 танків Leopard 1, які там зберігалися роками, і підготувати їх до відправки в Україну. Друга партія Leopard 1 надійде з Італії. Дюссельдорфський виробник озброєнь Rheinmetall вже отримав опціон на 88 танків Leopard 1, що зберігаються там кілька місяців. Після того, як стало відомо про експортну ліцензію для України, Rheinmetall ініціював закупівлю танків і тепер подбає про їхню модернізацію.

Нагадаємо, що нейтральна Швейцарія може піти на безпрецедентний крок: у країні заговорили про продаж майже 100 танків Leopard-2.

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