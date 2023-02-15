У російської армії немає достатніх сил для прориву на жодному з напрямків в Україні. Такого висновку дійшла британська розвідка.

«За останні три дні сили групи Вагнера майже напевно здобули подальші невеликі успіхи на північних околицях спірного міста Бахмут на Донбасі, в тому числі в селі Красна Гора. Проте організована українська оборона в цьому районі триває. Тактичне російське просування на південь від міста, швидше за все, не досягло значного прогресу».

На півночі Луганської області, на ділянці фронту Кремінна-Сватове, російські війська не припиняють наступальних дій, хоча кожна локальна атака залишається занадто малою, щоб досягти значного прориву.

«росія, ймовірно, має на меті звести нанівець деякі успіхи українських сил, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року: існує реальна можливість того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жербець. Загалом поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази наступати на більшості напрямків, але вони не зосередили достатньої наступальної бойової потужності на жодній з осей для досягнення вирішального ефекту».

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