«Швидкість — це дуже важливо»: Зеленський про результати чергового «Рамштайну»

Дев'ята зустріч групи військової підтримки України у складі 54 держав-партнерів у форматі «Рамштайн» принесла чергові сильні рішення для захисту України та зміцнення наших воїнів.

Про це у зверненні за результатами 356-го дня війни сказав президент Володимир Зеленський.

«Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути», — повідомив очільник держави.

При цьому він звернув увагу на те, що далеко не все про «Рамштайн» можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей та дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи. Але базові тенденції залишаються незмінними: Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше.

Водночас кремль намагається вичавити з росії весь можливий потенціал агресії. Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу.

«Тому швидкість — це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку», — наголосив Зеленський.

Також президент розповів про «дуже добру новину» від групи українських рятувальників, які працюють у Туреччині: на девʼятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНСники, передали медикам.

«Це дуже важливо — не втрачати надії за жодних обставин», — підкреслив президент Зеленський.

Також він згадав про ситуацію на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині — вона залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожний метр української землі.

«Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, — це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, в Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах й громадах Донбасу, — це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України», — вважає Зеленський.

Зеленський вже неодноразово заявляв, що Україна має чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю.

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