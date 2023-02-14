Президент України Володимир Зеленський, який раніше розповів про ситуацію на енергетичному фронті, провів розмови з прем’єр-міністром Норвегії та з президентами Кіпру та Філіппін. Про це він повідомив у своєму зверненні.

«Говорив сьогодні (13 лютого. — Авт.) з прем'єр-міністром Норвегії. Ця країна — один із найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років, — стабільної підтримки України. Говорив із новообраним президентом Кіпру. Привітав із перемогою на виборах. Обговорили взаємини між нашими державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки — наших країн та всієї Європи. Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні із президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовилися розвивати наші відносини. Це надзвичайно важливо для України — мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону», — заявив він.

Зеленський також повідомив, що Україна має чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів своєї мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС.

«Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна та Євросоюз ішли до цього», — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», днями Володимир Зеленський виступив у Європарламенті та прийняв участь у спеціальному засіданні Європейської ради.

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