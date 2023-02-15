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Ганна Саліванчук після травми обличчя опинилася на операційному столі

10:27 15 лютого 2023
Ганна Саліванчук

Популярна акторка, зірка комедійного серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, яка впала та серйозно травмувала обличчя, змушена була зробити операцію. Лягти на операційний стіл потрібно було, що усунути наслідки перелому носа.

Ганна розповіла, що замість того, щоб насолоджуватися романтичною атмосферою та отримувати подарунки, в День закоханих вона проходила обстеження та перенесла операцію.
Акторка зізнається, що після операції ситуація стала краще, але виявилася ще одна серйозна проблема. Обстеження показало затемнення в ділянках головного мозку.

«Мені подзвонив невропатолог і сказав, що після мого КТ людина, яка її описувала, незадоволена. Там є проблема і мені потрібно зробити ще одну МРТ голови та судин, тому що там є якісь у моїй голові два затемнення», — поділилася Саліванчук.

Судячи з Інстаграм зірки, після операції вона поїхала до дому, до синів. Попри біль, Ганна потішила малих солодкими млинцями з шоколадом.

Акторка каже, що боротися зі складнощами їй допомагає почуття гумору. Тому вона не соромиться показувати себе такою, яка є зараз.

Нагадаємо, після травми обличчя Саліванчук прийшла на телебачення та відверто розповіла, що з нею сталося.

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