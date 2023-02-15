Тестувати тільки при хорошому природному освітленні: що потрібно враховувати при виборі тонального крему

Завдяки безлічі відтінків, фінішів і рівнів покриття, тональний крем можна легко підібрати. І саме це зробить його одним з найскладніших продуктів для макіяжу. Кінцева мета — знайти тональний крем, який буде виглядати як ваша власна шкіра — тільки краще. Але цього буває важко досягти, коли більшість косметичних відділів мають далеко не ідеальне освітлення для пробників, а дзеркала менші, ніж більшість косметичок, пише видання InStyle.

Варто нанести потенційні відтінки на груди, щоб переконатися, що вони підходять. Це не обов'язково має бути точний збіг, але, можливо, трохи світліший, тому що колір змінюватиметься протягом дня. Тональний крем окислюється зі зносом і, природно, темнішає від суміші елементів і масел на вашому обличчі. Крім того, ви можете протестувати варіанти відтінків на своєму обличчі. Знайдіть пляму в центрі обличчя і розтушуйте її до лінії росту волосся, щоб вона збігалася з бічними сторонами щік і серединою шиї. Якщо ваша шия світліша за обличчя, і ви не хочете, щоб обличчя було блідим, оберіть на один відтінок світліший за обличчя, щоб їх можна було порівняти. Який би метод ви не обрали, важливо тестувати тональні засоби при хорошому природному освітленні.

Якщо у вас теплий колір обличчя, обирайте відтінок з жовтими підтонами, а якщо холодний — тональний крем з рожевими підтонами.

«Якщо ви ненавидите носити макіяж, то тональний крем з повним покриттям здасться вам важким. Ось чому розуміння того, як виглядає кожен рівень покриття, є ключем до вибору правильного тонального крему, який відповідає вашим потребам. Можна тоді обирати більш прозорий тональний крем, якщо ви не впевнені, яке саме покриття вам потрібне. Купіть тональні засоби з легким або середнім покриттям, тому що їх можна розтушовувати. Якщо вам потрібен стійкий тональний крем, який не потребує оновлення в середині дня, або якщо у вас є акне чи зміни кольору шкіри, обирайте тональний крем з повним покриттям. Ви не зможете використовувати один відтінок тонального крему цілий рік. Наша шкіра має тенденцію нагріватися у весняно-літній період, коли ми більше часу проводимо на свіжому повітрі та під прямими сонячними променями».

Скористайтеся перевагами віртуальних інструментів для примірки макіяжу. Звичайно, мікроби — це вагома причина, щоб обрати віртуальний інструмент для примірки макіяжу, а не використовувати магазинні тестери. Однак, спробувавши відтінки тональної основи вдома, ви купите правильний відтінок з першої спроби, і зможете побачити, як він виглядатиме на селфі.

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