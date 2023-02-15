Продав будинок у Токіо і купив на Салтівці: японець добровільно прожив у метро 9 місяців і перебрався назавжди у Харків

Тривалі бомбардування окупантами Харькова змушували місцевих жителів використовувати метро як бомбосховище. Так вийшло, що серед харків'ян опинився і 75-річний японець Фумінорі Цучіко.

Він жив у підземці з місцевими протягом 9 місяців, пояснюючи — хотів їх підтримати. Заприятелювали настільки, що після того, як метро запрацювало, почав організовувати щотижневу гуманітарну допомогу свої новим друзям, а потім і взагалі продав дім у Японії і переїхав до Харкова, йдеться в сюжеті ТСН.

Почалося все з того, що після виходу на пенсію Фумінорі вирішив подорожувати світом.

Новина про війну проти України застала його у Польщі, а там волонтери і розповіли про підземне життя у Харкові. Чоловік подався до них і довгих дев’ять місяців Фумі, так його кличуть друзі, жив на станції метро «Героїв праці». Найбільше каже дошкуляв холод та рукомийник замість душу.

«Влітку було добре. Ось так холодною водою вмивався. Але взимку… О, Господи, як же було холодно», — пригадує чоловік.

Японець готував їжу, розважав дітей та дорослих. Про життя у підземеллі розповідав у фейсбуці і збирав пожертви для харків’ян.

«Спочатку там годували ресторани. Возили їжу, все було добре, але 9 місяців жоден благодійний фонд не може годувати. Спочатку нас було 3 тисячі людей, потім менше-менше — 700 людей стало, потім — 150. Це ж все кошти, розумієте? Фумі організував сніданки. Ми кожного дня роздавали сніданки», — розповідає харків’янка Наталія.

Разом з друзями іноземець ризикував життям і щодня бігав під обстрілами до магазину по їжу для усіх мешканців станції.

«Він каже: о, бомба? Я кажу: так. Він каже: поряд? — Ні. А він: о, добре, пішли. І ми йшли. Каже, що на мене бомба ніколи не впаде», — сміється від спогадів Наталія.

Як люди виїхали з метро, Фумінорі вирішив не втрачати з ними зв’язок і продовжив допомагати. Роздає харчі лише своїм підземним друзям.

«У метро було добре. Усі люди були разом і ми спілкувались багато. Вони були дуже добрі до мене, піклувалися через мій вік. Але я завжди казав: я ще багато чого можу», — твердить чоловік.

Нещодавно Фумінорі вирішив лишитися у Харкові назавжди. Продав свій будинок у Японії і винайняв квартиру у Харкові на Салтівці. У Токіо в нього лишились дві дорослі доньки. Каже, пообіцяв приїздити на свята.

«Харків — це круто! І я житиму у Харкові і після перемоги. У мене вже немає дому в Японії. Я усе продав. Тому я тут назавжди і допомагатиму харків’янам», — каже японець.

Щотижня Фумінорі вивозить набиті візки з супермаркету і зустрічається зі своїми приятелями. Це півсотні пенсіонерів, яким не вистачає грошей на життя, тож Фумінорі продовжує збирати кошти на допомогу вже їм.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли історію порятунку сімейного дитячого будинка з Марганця на Дніпропетровщині, яким допомогли японські журналісти.

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