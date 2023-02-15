путіну потрібна перемога: експерт пояснив план великого наступу росії

24 лютого минає перша річниця війни в Україні. Тому експерти припускають, що тепер володимир путін може завдати головного удару. Слово «великий наступ» зараз «перев'язують» навколо себе. Деякі військові оглядачі навіть стверджують, що такий наступ вже давно розпочався. Чи нинішні атаки на сході України є лише випробуванням? Особливо запеклі бої точаться в районі Бахмута та Вугледара. Досі Україна витримувала атаки — можливо, також завдяки новій мінній тактиці. Однак, на думку австралійського генерала у відставці та авторитетного військового експерта Міка Райана, запекла хвиля атак може бути лише передвісником того, що зараз відбувається у війні в Україні. Він докладно поділився своїми думками з цього приводу в Твіттері.

За словами генерала, «малоймовірно», що нинішні атаки є великим наступом військ путіна, на який сподіваються російські військові блогери. У такому випадку, за його словами, поточні атаки є лише «зондуванням і розвідувальними місіями» для перевірки сили, диспозиції і можливої реакції української сторони. Але якщо це лише передвісники, то коли почнеться великий наступ і, перш за все, чому? Райан називає три причини для цього. Перша і, за його словами, «найголовніша» причина — це політична сторона.

«путіну потрібна перемога, — чітко заявляє Райан. - Хоча б для того, щоб мати можливість показати в річницю війни, що вторгнення триває. Атаки на енергетичну інфраструктуру призвели лише до того, що Україна отримала ще більше допомоги від Заходу. Перемога принесла б не лише значні територіальні здобутки, але й зміну імпульсу. Причини майбутнього великого російського наступу: путіну відчайдушно потрібен успіх».

Причина друга, на думку Райана: великий наступ з російського боку дозволить зупинити контрнаступ з боку України, змусивши війська Володимира Зеленського перейти до оборони.

«Росіяни використають свої атаки найближчими тижнями, щоб зірвати принаймні деякі з українських наступальних операцій 2023 року», — пояснює Мік Райан.

Третя і остання причина — російське командування буде зацікавлене в тому, щоб їхні війська займали кращі позиції і легше оборонялися після того, як в Україну прибудуть західні танкові поставки.

«У другому кварталі 2023 року український наступальний потенціал буде значно більшим, — зазначає Райан.- З іншого боку, участь росіян у війні в Україні наразі є щонайменше «сумнівною». Особливо для атак, потрібні «добре підготовлені і екіпіровані солдати і першокласні лідери, а також детальне планування. Багато недосвідчених російських новобранців не відповідають цим стандартам. Це робить ще більш важливим для путіна якнайшвидше повернення в кращу позицію».

Тому Райан вважає, що «малоймовірно», що росіяни досягнуть справжнього «прориву своїм широкомасштабним наступом, в якому вони проникнуть вглиб української території і підірвуть їхню лінію оборони». Бої в Бахмуті та Вугледарі нещодавно показали, що російські підрозділи перебувають у поганому стані. В останньому випадку путінська армія, як кажуть, навіть втратила цілий елітний підрозділ. Тим не менш, Мік Райан припускає: «Ми, швидше за все, побачимо серію безперервних російських атак уздовж східного фронту».

Нагадаємо, що на Луганщині ворог атакує Сили оборони, застосовуючи авіацію.

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