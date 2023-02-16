Близнюкам потрібно позбутися сумнівів, Терезам — уникати конфліктів, а Водоліям — розслабитися і плисти за течією: гороскоп на 16 лютого 2023 року

Астрологи, які раніше дали поради всім знакам зодіаку на цей тиждень, стверджують, що четвер, 16 лютого, краще присвятити завершенню раніше розпочатих справ, відмовившись від старту трудомістких проектів — на них сил може не вистачити. Будь-які починання навряд чи будуть успішними. Це стосується як професійної, так і побутової сфери, а серйозні рішення, швидше за все, будуть хибними. Сьогодні активні дії та фізичні навантаження краще замінити розумовими. Загалом же день обіцяє бути досить спокійним, таким, що не вимагає ухвалення важливих рішень.

Овен

Представники творчих професій матимуть змогу реалізувати свої плани. Сприятливі ділові та творчі зустрічі, прийом гостей. Можлива підтримка від вищих організацій. Цього дня треба дарувати людям радість, роздавати борги, очищати дім. Ви можете принести багато приємних хвилин своїм близьким. Навчіться радіти з того, що підносить життя, пише slovofraza.com.

Телець

Рекомендуються обережність та уважність під час виконання будь-якої справи. Рішуче дійте у всьому, але нікому не довіряйте ініціативи. Не бійтеся братися за будь-яку роботу, хоч реалізувати свої плани буде досить важко. Не можна кидати розпочаті справи, розривати стосунки з близькими людьми. Велика ймовірність травматизму. Будьте обережними з гострими предметами та інструментами.

Близнюки

Сьогодні відкиньте всі сумніви та дозвольте почуттю впевненості повністю опанувати вами. Тримайтеся природньо, ні в чому собі не відмовляйте — у вас все вийде. Припустимі навіть ризиковані заходи. Але пам'ятайте, що вам доведеться «відпрацювати» всі борги та аванси долі. У коханні довіряйте першому враженню: воно буде найправильнішим.

Рак

Особисте життя може відійти другого план: у закоханих почуття можуть дещо охолонути. Причиною цього є часті сварки, зайнятість на роботі, поява суперника. На вас чекають випробування у відносинах між батьками та дітьми. Якщо вам вдасться уникнути перелічених неприємностей, то найближчим часом все сприятиме вашому успіху. У сім'ї запанує атмосфера взаєморозуміння та любові.

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Лев

Настрій коливатиметься від оптимізму до чорної меланхолії. У першій половині дня через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно домовитися з партнерами та колегами. Будьте готові до того, що хтось з ранку зіпсує вам настрій на весь день. Не рекомендується призначати наради або ділові зустрічі. Не варто піддаватися занепокоєнню. Не виключено, що після зустрічі з близькими ви отримаєте величезний заряд життєвої енергії.

Діва

День буде сприятливий для звернень до громадських організацій та державних інстанцій. Зірки радять утриматися від експериментів та діяти старими, давно перевіреними способами. Будьте послідовні та наполегливі у ділових питаннях. Не забувайте, що відмова в останній момент від взятих зобов'язань може завдати непоправної шкоди вашій репутації.

Терези

Зірки рекомендують рішуче братися за всі запропоновані справи і не втрачати можливості досягти успіху. У другій половині дня на вас чекають випробування у відносинах між батьками та дітьми. Не виключені спалах ревнощів або сварки через гроші. Постарайтеся пробачити завдані вам образи: мине час, і все владнається. Міцне здоров'я та впевненість у своєму успіху дозволять вам боротися з конфліктами.

Скорпіон

Сприятливий день для поновлення, омолодження. Велика можливість щасливих збігів обставин, внаслідок яких ваш фінансовий стан покращиться. Це найкращий день для вирішення професійних та особистих питань, прийняття остаточних рішень. Багатьох представників знаку переповнюватиме почуття ніжності та любові.

Стрілець

Можливо, ви отримаєте важливе повідомлення, яке змусить вас вирушити у подорож. Не варто наважуватися на ризиковані операції. Постарайтеся розумно поставитися до коханої людини, зайва прихильність і бурхливий вираз почуттів можуть принести розчарування.

Козеріг

Вам необхідно займатися очищенням організму та дому, припинити нещирі стосунки з настирливими людьми. За цих умов вам, можливо, вдасться з'ясувати всі питання, що мучили вас, відносини з близькими стануть зрозумілими і гармонійними. Зверніть увагу на здоров'я, не слід перенапружуватися фізично та розумово, тому що в цей період можливі травми, нервові зриви та загострення хронічних захворювань. Сьогодні рекомендується помірність.

Водолій

Сьогодні як ніколи стане в нагоді тактика вичікування. Рекомендується плисти за течією. Бажано не втручатися у звичайний перебіг подій — тоді більшість неприємностей зникне сама собою. До кінця дня ви відчуєте спокій та рівновагу почуттів. У жінки-Водолія у справах сердечних передбачається несподівана приємна подія. Не виключено, що їй вдасться зустріти людину, яка піклуватиметься про неї, візьме частину проблем на себе.

Риби

День сприятливий для наполегливих та цілеспрямованих людей. Рекомендується використовувати цей день для переговорів, отримання необхідної юридичної консультації. Впевнене просування до намічених цілей слід доповнити проявом зацікавленості у нових та перспективних справах. У вирішенні важливих проблем покладайтеся на свою інтуїцію.

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Фото Pixabay

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