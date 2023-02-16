Загинула жінка, є поранені: у мережі показали наслідки нічного ракетного удару по Павлограду (фото, відео)

Під час ракетної атаки у ніч проти четверга, 16 лютого, коли ворог випустив по Україні 32 ракети, на Дніпропетровщині під ударом опинилося місто Павлоград.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, місто піддалося ракетному удару о третій годині ночі.

«Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Двох поранених шпиталізували — 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості», — зазначив він та показав фото наслідків обстрілу.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

У місті пошкоджене промислове підприємство, де виникала пожежа, яку вже приборкали рятувальники. Зруйновано 7 приватних будинків, ще 30 пошкоджені.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

«Кривавих убивць чекає трибунал. Усіх! Від кремлівського фюрера до негідника, який фіксував пуск ракети. Від недовійського окупаційного генерала до пропагандиста, що розповсюджує новини про рашистські злочини. Щирі співчуття рідним загиблої…» — пише Лисак у соцмережах.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав удару по Покровську Донецької області, один з снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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