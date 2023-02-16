Чи може виїхати з України чоловік, якщо дружина з інвалідністю вже перебуває за кордоном: пояснюють юристи
Певні категорії військовозобов'язаних мають право на виїзд з України під час дії воєнного стану, серед них й чоловіки, які їдуть за кордон до жінки з інвалідністю.
Як пояснюють експерти Юридичного порадника для ВПО, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, військовозобов’язаний чоловік має право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану для супроводу дружини із інвалідністю (будь-якої групи) за наявності відповідних документів (їх нотаріально засвідчених копій) — свідоцтва про шлюб та одного із нижче наведених документів, що підтверджує інвалідність:
- пенсійного посвідчення, яке містить інформацію про групу та причину інвалідності;
- довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності (посвідчення особи з інвалідністю).
«З 27 вересня 2022 року чоловіки мають право виїхати за межі України самостійно, за умови перебування дружини із інвалідністю за кордоном та її постановки на консульський облік», — зазначають юристи.
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Для виїзду за кордон до дружини чоловік має показати наступні документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- довідку про перебування на консульському обліку дружини;
- оригінал або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб;
- оригінал або нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує інвалідність дружини.
Раніше юристи розповідали про те, які документи потрібні для виїзду за кордон чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю.
Ілюстративне фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах154
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