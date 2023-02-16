«До цього потрібно спокійно ставитися. Ми готові»: Данілов попередив про ракетний удар по Україні 23−24 лютого

Росія продовжує атакувати Україну. Чергові масовані ракетні атаки можливі у річницю повномасштабного вторгнення. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

«Вони готуються і будуть намагатися саме на 23, на 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно відноситись. Більш того, ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки після того, як ми за один день „приймали“ на свою територію (якщо так можна сказати) 115−120 ракет і впораємося і з цим днем», — заявив він.

Данілов закликав українців зберігати спокій.

«Буде важко. До цього треба готуватися. Треба зберігати максимальний спокій. Треба розуміти, що ми обов’язково переможемо», — заявив він.

За його словами, влітку на фронті буде зовсім інша картинка.

«Російська Федерація буде демонтована в тому вигляді в якому вона є. В іншому випадку вона буде складати загрозу не тільки для нашої країни, вона буде складати загрозу для всього світу. І всі люди, які мають розум, це розуміють», — сказав Данілов.

Як писали «ФАКТИ», під час ракетної атаки у ніч проти 16 лютого, коли ворог випустив по Україні 32 ракети, на Дніпропетровщині під ударом опинилося місто Павлоград. Загинула 79-річна жінка. Семеро людей постраждали. Двох поранених шпиталізували.

Фото зі сторінки Олексія Данілова у соцмережах

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