Перші вагомі перемоги України на фронті цього року будуть у травні, — тарологиня

Астрологиня-тарологиня Яна Тимощук, яка раніше називала лютий і березень найнебезпечнішими місяцями 2023 року, вважає, що помітні для України перемоги на фронті очікуються з травня цього року.

«Якщо дивитись на аркан диявола, який зараз росія застосовує на нашій землі, то з травня на нас чекають переможні моменти, особливо у липні, серпні та вересні. У нас будуть дуже сильно виражені перемоги на фронті, у тому числі деокупація міст… Ворог максимально концентруватиметься, може влаштовувати якісь підлянки, але нам краще і швидше повертати території з боку Криму», — сказала вона в коментарі «УНІАН».

Ексклюзивне інтерв'ю з відомою українською тарологинею Іриною Клевер з прогнозами на найближчий час, у тому числі і на річницю початку широкомасштабного російського вторгнення, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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